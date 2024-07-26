Ізраїль попередив Францію про загрозу терактів під час Олімпіади

Про це повідомляє Le Figaro.

Йдеться про потенційні загрози «терористичних нападів» на спортсменів і туристів з підтримуваних Іраном боку груп під час Олімпійських ігор у Парижі.

«Дехто прагне зашкодити святковості цієї радісної події. На цей час у нас є оцінки потенційних загроз з боку іранських терористичних груп та інших терористичних організацій, спрямованих на здійснення терактів проти членів ізраїльської делегації та ізраїльських туристів під час Олімпійських ігор», — написав Кац у листі.

Франція запровадила розширену систему безпеки, щоб гарантувати безпеку літніх Олімпійських ігор з 26 липня по 11 серпня. Усі ізраїльські спортсмени, які візьмуть участь в Олімпійських іграх 2024 року, які офіційно розпочнуться в п’ятницю, отримають цілодобову особисту охорону, яку забезпечить елітна французька поліція, як усередині Олімпійського селища, так і коли вони залишатимуть комплекс, розташований на півночі Парижа.