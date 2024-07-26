Майк Помпео: Трамп може створити програму лендлізу на $500 млрд для України в разі перемоги на виборах

Про це Помпео написав у колонці для The Wall Street Journal.

Він наголосив, що деякі експерти стверджують, що у разі переобрання Трамп припинить допомогу Україні, віддасть її територію і буде мати справу безпосередньо з Володимиром Путіним, щоб нав’язати країні ганебний «мир».

«Немає жодних доказів того, що така капітуляція буде частиною політики президента Трампа, і є багато доказів протилежного. Саме пан Трамп у 2017 році скасував ембарго на постачання зброї, запроваджене адміністрацією Обами, надавши Україні ракети Javelin, які допомогли врятувати Київ у перші дні російського вторгнення. Зовсім недавно пан Трамп надав політичне прикриття спікеру Палати представників Майку Джонсону, коли той маневрував, щоб ухвалити додаткову військову допомогу. Допомога Україні при одночасному відродженні американської оборонно-промислової бази в Алабамі, Пенсильванії та Вірджинії — це хороша політика», — пише Помпео.

Ось як, пише Помпео, може виглядати мирний план Трампа для України:

● Запровадження «реальних» санкцій проти Росії.

● Нарощування оборонної промисловості США: «Ми маємо показати нашим противникам, особливо росії та Китаю, що вони не можуть конкурувати з оборонними можливостями США. Економіка Росії менша за Техас».

● »Пожвавлення» НАТО. Це передбачає підвищення планки оборонних витрат держав-членів до 3% ВВП.

● Створення програми ленд-лізу на 500 млрд доларів для України.

«Замість того, щоб обтяжувати платників податків США новими рахунками, дозвольте Україні зайняти стільки, скільки їй потрібно, щоб купити американську зброю для перемоги над Росією», – пише Помпео.

Зняття всіх обмежень на тип зброї, яку Україна може отримати та використовувати: «Це відновить позицію сили, Путін зрозуміє, що війна має закінчитися. Він зіткнеться зі зростанням витрат та відсутністю шансів на подальшу вигоду».

За словами Помпео, ці кроки дозволять Трампу встановити умови угоди: війна негайно припиняється.

«Україна нарощує значні сили оборони, щоби Росія ніколи більше не нападала. Ніхто не визнає окупацію Росією та заявлену анексію будь-яких українських територій. Крим демілітаризовано. Україна відновлюється за рахунок репарацій із заморожених резервів центрального банку РФ, а не доларів американських платників податків. Україна вступає до НАТО якнайшвидше, щоб усі європейські союзники взяли на себе тягар її захисту», – йдеться у колонці.