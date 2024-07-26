Прогноз погоди на вихідні 27–28 липня: спека готується до нової атаки

За даними Sinoptik.ua, виснажлива спека в Україну поки не повернеться, проте показники середньодобової температури зростатимуть. Погода у вихідні переважно буде хмарною, місцями пройдуть дощі з грозами.

Погода в суботу 27 липня

На більшій частині території країни температура вдень становитиме +29…+31 °С (уночі — +19…+22 °С). На півдні та сході повітря прогріється до +27…+29 °С (уночі — до +16…+18 °С), на заході — до +25…+27 °С (уночі — +15…+17 °С).

По всій Україні очікується мінлива хмарність, у Херсонській та Запорізькій областях можливі короткочасні дощі.

Погода в неділю 28 липня

На півдні, у Запорізькій, Дніпропетровській, Черкаській та Кіровоградській областях, а також на Закарпатті очікується до +32…+34 °С (уночі — +19…+21 °С). На решті території середня денна температура становитиме +29…+31 °С, нічна — +15…+17 °С (на заході) та +16…+19 °С (в інших областях).

Небо над Україною буде переважно хмарним, мешканцям Тернопільської, Хмельницької, Львівської, Волинської, Рівненської та Житомирської областей, виходячи з дому, варто взяти з собою парасольки — можливі короткочасні дощі.

Погода в понеділок 29 липня

Новий тиждень розпочнеться з дощів і гроз у центральній частині України, а також у Харківській, Сумській, Чернігівській і Житомирській областях. У південних, південно-східних і східних регіонах погода на початку тижня буде дуже спекотною: +32…+35 °С удень та +21…+23 °С уночі. У центрі термометри покажуть +28…+30 °С (уночі — +18…+20 °С), у північних та західних областях країни буде комфортніше — +24…+28 °С (уночі — +15…+20 °С).

Синоптики попереджають!

27–28 липня на території східних, південних і центральних областей (крім Вінницької), а також у Житомирській, Чернігівській, Сумській і Київській областях прогнозується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Будьте обережні з джерелами вогню, перебуваючи на природі або поблизу бензоколонок.

Крім того, у денний час на вихідних очікується високий УФ-індекс, тому постарайтеся якнайменше перебувати на відкритому сонці та оновлюйте крем із SPF 50 кожні 2–3 години.

Народні прикмети та вірування

Слов’яни вірили, що негода 27 липня затримається ще принаймні на тиждень. Спека цього дня вважалася ознакою багатого врожаю, а надто активні кажани надвечір — прикметою теплого, але не спекотного закінчення літа.

Якщо 28 липня спекотна погода поєднувалася з дощами, наші пращури очікували на ранню осінь. А вечірній туман «прогнозував» дощовий серпень.