Половина громадян ЄС вважають війну в Україні «найбільшим викликом» — опитування

Майже дві третини громадян країн ЄС стурбовані безпекою Європейського Союзу, найбільше проблемами безпеки занепокоєні мешканці Португалії — результати опитування, проведеного за дорученням Європейської комісії, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на DPA

Близько 47% опитаних громадян ЄС заявили, що вони «досить стурбовані» безпекою Євросоюзу протягом наступних п’яти років, тоді як ще 17% сказали, що вони «дуже стурбовані».

Згідно з результатами, найбільше занепокоєні безпекою жителі Португалії (77%). У Німеччині 54% респондентів заявили, що вони «досить» або «дуже» стурбовані безпекою ЄС.

В рамках репрезентативного опитування інститут дослідження громадської думки Ipsos провів онлайн-опитування серед більш ніж 25 000 громадян ЄС віком від 15 років і старше в кінці червня – на початку липня.

Згідно з опитуванням, близько 58% громадян ЄС все ще налаштовані оптимістично щодо майбутнього ЄС, тоді як близько 37% висловили песимістичні настрої.