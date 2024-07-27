За добу війни в Україні РФ втратила 1210 військових У Міноборони розповіли, чи з’являться електронні повістки в застосунку Резерв+ » Суд арештував підозрюваного у вбивстві Фаріон Суд арештував на 2 місяці підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон 18-річного В’ячеслава Зінченка без альтернативи внесення застави — трансляція засідання суду, пресслужба Офісу генпрокурора За клопотанням Львівської обласної прокуратури Галицький райсуд Львова взяв під варту 18-річного мешканця Дніпра, який підозрюється в умисному вбивстві громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон. Суддя Олег Юрків обрав підозрюваному безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (до 22 вересня включно -ред.) без права внесення застави. На такому запобіжному заході наполягали прокурори. За наслідками судового засідання клопотання задоволено у повному обсязі. До початку засідання суду присутня там донька Ірини Фаріон Софія Особа допитувалася в підозрюваного, навіщо він убив її матір, однак фігурант лише відповів: «час покаже».