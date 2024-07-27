У Франції підозрюють Росію в диверсіях на залізниці

Росія опинилася в центрі підозр з приводу нападів на французьку залізничну мережу. Загострення конфліктів і прагнення Володимира Путіна принизити Еммануеля Макрона розглядаються як можливі мотиви за цим актом ворожості.

Про це пише The Telegraph.

Французькі розвідувальні джерела також піднімали версії, що напад могли вчинити ліві радикали. Тим часом, міністр закордонних справ Ізраїлю стверджував, що за диверсією стоїть Іран.

До п’ятничного дня, незважаючи на численні версії і відсутність конкретних доказів, питання про те, хто саме стоїть за атакою, залишалося відкритим.

Для захисту майбутньої Олімпіади французька влада впровадила складну систему безпеки, що включає безпілотники Reaper у повітрі і камери зі штучним інтелектом на землі. Проте, атака на залізничну мережу показала недостатній захист критично важливих маршрутів, які стали жертвою старомодних методів підпалу.

Атака призвела до пошкодження кабелів поблизу Курталена, де диверсанти цілеспрямовано зруйнували високошвидкісну залізничну мережу. Унаслідок цього стався серйозний збій у роботі транспорту: близько 50% поїздів на півночі та сході Франції було зупинено, а високошвидкісна мережа TVG також виявилася паралізованою. Очікується, що ситуація залишиться складною протягом вихідних.

Злочинці діяли рано вранці, коли поїзди ще не розпочали рух, і спровокували атаки таким чином, щоб оператори систем оперативно помітили пошкодження і відключили їх. Якби атака була проведена в розпал ранкового піку з використанням менш очевидних методів саботажу, наслідки могли б бути набагато більш катастрофічними.

Французька влада поки не призначила конкретних обвинувачених за цей акт саботажу, проте багато хто відразу пов’язує подію з Москвою. Інші можливі підозрювані включають терористичні групи, лівих радикалів або екологічних активістів. Глава SNCF назвав нападників «бандою божевільних», не надавши жодних конкретних доказів про їхню особу. Прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь пообіцяв, що влада знайде і покарає винних, охарактеризувавши атаки як «підготовлені та скоординовані».