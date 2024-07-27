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Підтримка Гарріс американцями з початку місяця зросла на 11 пунктів, — опитування WSJ Суд арештував підозрюваного у вбивстві Фаріон » За добу війни в Україні РФ втратила 1210 військових Протягом минулої доби 26 липня російська окупаційна армія на війні в Україні втратила щонайменше 1210 військових, засіб ППО, 11 танків та 45 артилерійських систем Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 573510 (+1210) осіб,

танків ‒ 8331 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 16074 (+24) од,

артилерійських систем – 15885 (+45) од,

РСЗВ – 1125 (+0) од,

засоби ППО ‒ 905 (+1) од,

літаків – 363 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12736 (+53),

крилаті ракети ‒ 2403 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21500 (+86) од,

спеціальна техніка ‒ 2671 (+3).