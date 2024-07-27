За добу війни в Україні РФ втратила 1210 військових

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 573510 (+1210) осіб,
- танків ‒ 8331 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16074 (+24) од,
- артилерійських систем – 15885 (+45) од,
- РСЗВ – 1125 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 905 (+1) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12736 (+53),
- крилаті ракети ‒ 2403 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21500 (+86) од,
- спеціальна техніка ‒ 2671 (+3).
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