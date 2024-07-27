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За добу війни в Україні РФ втратила 1210 військових

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 573510 (+1210) осіб,
  • танків ‒ 8331 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16074 (+24) од,
  • артилерійських систем –  15885 (+45) од,
  • РСЗВ – 1125 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 905 (+1) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12736 (+53),
  • крилаті ракети ‒ 2403 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21500 (+86) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2671 (+3).
27 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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