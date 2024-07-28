Чи може один військовозобов’язаний отримати кілька штрафів за порушення правил мобілізації

У відомстві підтвердили, що порушення одразу кількох вимог мобілізаційного законодавства може призвести до накладання одразу декількох штрафів. Таке роз’яснення надала пресслужба міністерства у відповідь на запит DW.

«Невиконання громадянином України в особливий період двох і більше обов’язків, які передбачені правилами, вважається вчиненням двох і більше адміністративних правопорушень, що передбачає накладення адміністративних стягнень за кожне таке правопорушення окремо», — йдеться у відповіді міністерства.

Як розʼяснили в Міністерстві оборони, дотримання правил військового обліку означає виконання цілої низки обовʼязків.

Серед них:

перебування на військовому обліку,

прибуття за вимогою в ТЦК у зазначений термін,

проходження медогляду, військової підготовки,

повідомлення ТЦК про зміну персональних даних, про втрату військово-облікового документа,

уточнення даних протягом 60 днів,

визначених змінами до мобілізаційного законодавства,

наявність при собі військово-облікових документів та документів на посвідчення особи та їхнє предʼявлення за вимогою тощо.

Також у відомстві наголосили, що у разі, якщо громадянин вчинив кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом чи посадовою особою, стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне з вчинених правопорушень.

«До основного стягнення в цьому разі може бути приєднане одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень», — роз’яснили в МОУ.