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Чи може один військовозобов’язаний отримати кілька штрафів за порушення правил мобілізації

У відомстві підтвердили, що порушення одразу кількох вимог мобілізаційного законодавства може призвести до накладання одразу декількох штрафів. Таке роз’яснення надала пресслужба міністерства у відповідь на запит DW.

«Невиконання громадянином України в особливий період двох і більше обов’язків, які передбачені правилами, вважається вчиненням двох і більше адміністративних правопорушень, що передбачає накладення адміністративних стягнень за кожне таке правопорушення окремо», — йдеться у відповіді міністерства.

Як розʼяснили в Міністерстві оборони, дотримання правил військового обліку означає виконання цілої низки обовʼязків.

Серед них:

  • перебування на військовому обліку,
  • прибуття за вимогою в ТЦК у зазначений термін,
  • проходження медогляду, військової підготовки,
  • повідомлення ТЦК про зміну персональних даних, про втрату військово-облікового документа,
  • уточнення даних протягом 60 днів,
  • визначених змінами до мобілізаційного законодавства,
  • наявність при собі військово-облікових документів та документів на посвідчення особи та їхнє предʼявлення за вимогою тощо.

Також у відомстві наголосили, що у разі, якщо громадянин вчинив кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом чи посадовою особою, стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне з вчинених правопорушень.

«До основного стягнення в цьому разі може бути приєднане одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень», — роз’яснили в МОУ.

28 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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