Байден наполягатиме на введенні обмежень на імунітет американських президентів

Про це пише Politico.

У матеріалі йдеться, що Байден наполягатиме на внесенні поправки до конституції, згідно з якою президенти США не матимуть імунітету від федерального переслідування.

Зазначено, що це — відповідь на рішення Верховного суду від 1 липня у справі ексочільника Штатів Дональда Трампа, яке передбачає наявність у президентів певного імунітету від переслідування за «офіційні дії», коли вони обіймають посаду.

«Поточний стан справ ненормальний і підриває довіру суспільства до рішень суду, включно з тими, які зачіпають особисті свободи. Ми перебуваємо на краю прірви», — написав Байден у заяві, наданої виданню представником Білого дому.

За словами Politico, внесення поправки є досить складним процесом, оскільки для цього потрібна підтримка двох третин обох палат конгресу чи з’їзду, скликаного двома третинами штатів. Також її має схвалити три чверті законодавчих органів штатів.