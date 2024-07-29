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Байден наполягатиме на введенні обмежень на імунітет американських президентів

Про це пише Politico.

У матеріалі йдеться, що Байден наполягатиме на внесенні поправки до конституції, згідно з якою президенти США не матимуть імунітету від федерального переслідування.

Зазначено, що це — відповідь на рішення Верховного суду від 1 липня у справі ексочільника Штатів Дональда Трампа, яке передбачає наявність у президентів певного імунітету від переслідування за «офіційні дії», коли вони обіймають посаду.

«Поточний стан справ ненормальний і підриває довіру суспільства до рішень суду, включно з тими, які зачіпають особисті свободи. Ми перебуваємо на краю прірви», — написав Байден у заяві, наданої виданню представником Білого дому.

За словами Politico, внесення поправки є досить складним процесом, оскільки для цього потрібна підтримка двох третин обох палат конгресу чи з’їзду, скликаного двома третинами штатів. Також її має схвалити три чверті законодавчих органів штатів.

29 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

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