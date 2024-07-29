Буданов: після перемоги в нас будуть не менш важливі і не менш складні завдання

Про це йдеться на сайті ГУР МО України.

Очільник ГУР привітав випускників із завершенням навчання і наголосив, що попри війну вони залишилися в Україні.

«Як сказав свого часу американський бойовий генерал, герой двох світових воєн, Джорж Паттон: «Не зупиняйся. Хтось має бути першим — чому б не ти?» Для людини, яка прагне знань і готова до викликів, не існує недосяжних цілей. Доля обрала нас — нам з вами випало жити та вчитися в надзвичайний час. Саме зараз і саме тут, в Україні, за нашої участі вирішуються глобальні питання, які матимуть визначальні наслідки для історії нашої держави і для людства загалом», — сказав Буданов.

Він зауважив, що після перемоги перед українцями постануть нові важливі завдання.

«Війна точно закінчиться, це закономірний процес. А тоді перед нами постануть інші задачі, не менш важливі і не менш складні. Так завжди буває, коли нація вирішує йти власним непроторенним шляхом. Вважаю, це нормально. Будь-який рух вперед зустрічає опір. Тож коли ви відчуваєте опір, коли вам складно, значить ви все робите правильно», — зазначив очільник ГУР.

Буданов наголосив випускникам, що вони завжди мають прагнути до першості.

«Ми є і завжди будемо. І подолаємо всіх ворогів. Пам’ятайте — ви завжди маєте бути першими, номером один. Ніколи не пробувати бути “не гіршими, ніж хтось” або «на рівні з провідними» — ні, тільки номером один», — додав він.