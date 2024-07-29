Філатов назвав приблизну кількість людей, які зараз живуть в Дніпрі

Про це він сказав у інтерв’ю РБК-Україна.

«Ми рахуємо, що десь плюс 200 тисяч людей. Я завжди цей приклад наводжу, є евакуаційний потяг Покровськ-Дніпро, десь дві третини людей виходять у нас на залізничному вокзалі і не їдуть далі. Ми знаходимося поміж трьох фронтів, до нас їдуть із Слобожанщини, з Донбасу і з Півдня», — додав Філатов.

За словами міського голови, ті, хто їдуть з Півдня, вони в основному залишаються в Кривому Розі, Запоріжжі, але до Дніпра також доїжджають.

«Але об’єктивно немає у нас можливості порахувати. Ми рахуємо і по даних мобільних операторів, і по витратах комунального господарства, наприклад, зростають витрати води. Рахуємо і по отриманню соціальної допомоги, по зверненнях до благодійних фондів, тож я думаю, що більш-менш ця цифра у 200 тисяч коректна», — підсумував він.