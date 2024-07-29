Хакери ГУР атакували російський Центробанк

Про це повідомляють Укрінформ та Ліга.net з посиланням на джерела.

Зазначено, що близько з 11:00 за місцевим часом ресурси Цетробанк Росії стали недоступними для користувачів або почали працювати зі значними перебоями. Водночас у фінансовій установі визнали кіберудар, додавши, що інтенсивність атаки зростає.

Також через українську кібератаку російські користувачі не можуть скористатися онлайн-сервісами банку «Зеніт» та Газпромбанку. За словами джерел, ситуацію ускладнює нестабільний інтернет-звʼязок, адже систематичних кібератак зазнають і найбільші провайдери телекомунікаційних послуг у Росії.

Акцентується, що, зокрема, відбувається атака по провайдеру МТС — його послугами не можна скористатися третю добу.

Центральний банк РФ — головний банк першого рівня та головний емісійний, грошово-кредитний інститут у Росії. Він розробляє та реалізує з урядом єдину державно-кредитну політику і наділений особливими повноваженнями, серед яких — право емісії грошових знаків та регулювання діяльності банків.