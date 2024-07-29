Мирний план ми розробимо до кінця листопада, але територіальних поступок Росії у ньому не буде, — Зеленський

Про це глава держави заявив в ексклюзивному інтерв’ю японському телеканалу NHK, яке вийшло в ефір у суботу, 27 липня, передає PAP.

«Терпіння, підтримка та дипломатичний тиск — це три чинники для справедливого завершення війни (з Росією — ред.)», – сказав Зеленський під час інтерв’ю, записаного 26 липня у Києві.

«Якщо США та європейські країни збережуть єдність, це буде проявом додаткового тиску. Це покаже Москві, що у неї немає шансів», — додав він.

Зеленський підкреслив, що не може позитивно реагувати на заклики до припинення вогню, поки Росія продовжує окупувати частину української території. Він повідомив, що Київ розпочинає детальні дискусії з третіми країнами щодо територіальної цілісності України, щоб розробити дорожню карту для досягнення миру.

«Я доручив це завдання Офісу президента та дипломатичним командам. План буде готовий до кінця листопада», — анонсував президент.

В цьому контексті Зеленський нагадав про відсутність Китаю на червневому мирному саміті у Швейцарії.

«Однак, Китай не нападав на нас, тому ми не можемо змусити їх робити це (брати участь у подібних заходах — ред.)», — підкреслив Зеленський.

Кажучи про дедалі тісніші відносини КНР з Росією, президент України сказав:

«Я хочу почути, про що вони (Китай — ред.) говорять і які сигнали вони надсилають. Ми готові зустрічатися з Китаєм. Ми готові вислухати їхні пропозиції».

Водночас президент України зазначив, що намагатиметься впливати на Пекін через країни ЄС, які мають економічні зв’язки з Китаєм. Він оцінив, що такі країни повинні відігравати активну роль у мирному процесі.

Зеленський також розповів, що 19 липня, під час телефонної розмови з Дональдом Трампом, він сказав республіканському кандидату в президенти США, що Володимир Путін є «вбивцею» України.

«Важливо розуміти, з ким ми маємо справу. Дуже важливо, щоб Трамп це розумів», — визнав український президент в інтерв’ю NHK. Він додав, що запросив Трампа відвідати Україну, аби той «побачив на власні очі», якою є ситуація в країні.

Президент України також наголосив на важливості підтримки Києва з боку Токіо.

«Японія є представником G7 і надала нам економічну, гуманітарну та технічну підтримку. Вони швидко прийшли нам на допомогу. Це була перша країна, яка не є членом НАТО, яка підписала з Україною угоду про безпекову співпрацю», — нагадав Зеленський.