Посол Финляндии в США: «Дешевле остановить Путина сейчас в Украине, чем ждать, что он сделает дальше и с кем»

Безопасность балтийского региона была одной из основных тем на прошедшем в прошлом месяце в Вашингтоне саммите НАТО, особенно в связи со вступлением в него Финляндии и Швеции. Для двух этих стран, граничащих с Россией, угроза с востока стала как никогда актуальной: на этой неделе Финляндия сообщила о нарушении своих территориальных вод российским военным судном, а месяц назад воздушное пространство Швеции нарушил российской самолет Су-24.

На мероприятии в аналитическом центре «Институт Брукингса» (Brookings Institute) посол Финляндии в США с 2020 года и бывший посол в России Микко Хаутала рассказал о позиции своей страны относительно новой архитектуры европейской безопасности, а также поделился своими взглядами на ситуацию в России и войну в Украине.

«Европа должна серьезнее заняться своей оборонной промышленностью»

По мнению посла, для того, чтобы отвечать на современные вызовы в области безопасности, Европе необходимо создать «более серьезную европейскую стратегическую культуру», где оборона и военная служба, подготовка к защите своих стран должны восприниматься «более серьезно». Кроме того, полагает Хаутала, Европа должна всерьез заняться военной и оборонной промышленностью, «которой у нас сейчас нет».

«Индустриальные страны Европы действительно должны наращивать темпы своей оборонной промышленности, – говорит финский дипломат. – Большинство европейских стран в основном демонтировали большую часть своего военно-промышленного комплекса, так что теперь его недостаточно, и теперь все пытаются его нарастить, но это требует времени, так что это будет трудный и долгий процесс».

По мнению Хауталы, от многих других европейских стран Финляндию в военном отношении выгодно отличает всеобщая воинская повинность, а также «самая высокая в Европе готовность защищать свою родину». Посол также отметил, что как до, так и после вступления в НАТО, его страна продолжала наращивать оборонный комплекс, инвестируя в него 2,4% ВВП.

В Финляндии нет внутренних дебатов о поддержке Украины

Что касается Украины, финский дипломат подчеркнул, что у него в стране «нет никаких внутренних дебатов о том, нужно ли это, или можем ли мы это поддерживать».

«Саммит НАТО с политической точки зрения дал сигнал о долгосрочной поддержке, – заявил дипломат. – Я думаю, что она у нас есть, и если вы посмотрите на формулировки в коммюнике, я думаю, что они достаточно ясны, и большинство наций, включая мою, действительно твердо поддерживают Украину».

Схожую точку зрения высказал в интервью корреспонденту «Голоса Америки» министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.

«Для Швеции путь Украины в НАТО должен стать необратимым, – заявил Билльстрем. – Когда государство подает заявку, выполняет условия, как это было со Швецией и Финляндией, оно получает возможность вступать в НАТО».

«Финляндия была давно готова к вступлению в НАТО»

Финляндия была уже давно готова к вступлению в альянс в военном плане, приводя свою оборону в соответствие с требованиями организации, однако толчком к вступлению стала именно агрессия России в Украине, полагает Хаутала.

«У нас был своего рода долгий марш к НАТО, который начался уже несколько десятилетий назад, – сказал представитель финского внешнеполитического ведомства. – Уже примерно 30 лет назад мы поняли, что нам нужно иметь возможность подать заявку и вступить в НАТО, если мы этого захотим, поэтому мы начали делать свои системы совместимыми с НАТО, принимая участие в миротворческих миссиях и операциях».

По мнению дипломата, потенциальная российская реакция была одной из причин, удерживавших Финляндию от подачи заявки на вступление, однако нападение России на Украину в корне изменило ситуацию.

«Большинство людей приходили к выводу, что риск российской реакции был довольно низок, но полностью исключить его было невозможно, — сказал Хаутала. – Моя личная оценка на протяжении последних 15 лет всегда сводилась к тому, что если мы решимся на вступление, то лучше сделать это в тот момент, когда Россия либо занята реальными внутренними проблемами, либо военными действиями в другом месте… так что в феврале 2022 года это препятствие, по сути, было устранено самим Путиным».

«Россия ведет войну, так как верит, что ее можно выиграть»

По мнению посла Финляндии, Путин решил начать войну в Украине еще в конце 2019 года, и многое из того, что он сделал после этого, включая российскую конституционную реформу четырехлетней давности, подготовило почву для военной операции.

«После избрания Зеленского в мае 2019 года, я думаю, к декабрю Путин уже пришел к выводу, что украинский политический маятник не качнулся назад – говорит Хаутала. – Путин понял, что он не может заключить с этим человеком сделку, которую хотел».

Хаутала рассказал, что когда он работал послом в России, Путин «усиленно изучал историю, бумаги и старые документы», разрабатывая свой собственный «масштабный план».

«Я думаю, у него была своего рода политическая мечта, идея о том, что Россия станет крупной сверхдержавой, и его вывод заключался в том, что у него получится ее осуществить только если он отменит распад Советского Союза, по крайней мере, с Украиной, – говорит Хаутала. – Одной из главных движущих сил для него было то, что он видел слабость Запада, так что это были не только желание мести и его собственная энергия, но он также видел, что плод становится все более перезревшим».

«С самого начала вторжения было абсолютно ясно, что это будет длительная война, – сказал Хаутала, – В экономическом плане, я думаю, Россия может продолжать в том же духе довольно долго, в политическом плане у них, похоже, также нет никаких трудностей, даже несмотря на большое количество жертв; в военном плане есть определенные сложности, но я думаю, что они все равно смогут продолжать воевать».

По мнению финского дипломата, Россия продолжает вести у войну так как верит, что ее можно выиграть. Остановить Кремль, по мнению дипломата, сможет только серьезное сдерживание, подкрепленное реальными действиями со стороны Запада.

«Я считаю, и это было моим основным убеждением с самого начала, что если российское руководство сможет прийти к выводу о невыигрышности этой войны в очень ясных выражениях, что украинские возможности, западная поддержка как в плане объема, так и в плане выносливости будут достаточными, наступит момент, когда они поймут, что их курс неустойчив», – полагает посол Финляндии.

Дипломат призвал западные страны продолжать наращивать поддержку Украины и добиться того, чтобы у России «не было абсолютно никакого желания испытывать статью 5 ни при каких обстоятельствах».

«Я по-прежнему считаю, что дешевле остановить Путина сейчас и в Украине, чем ждать, что он будет делать дальше и с кем, – сказал Хаутала. – У него тоже есть трудности, это нелегко и недешево для России. Нам все пока обходится дешево… но если мы увидим еще одну или несколько других войн с Россией, тогда вы действительно увидите, насколько цифры вырастут».