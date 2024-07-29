Філатов назвав приблизну кількість людей, які зараз живуть в Дніпрі У США помітно зріс рейтинг схвалення Гарріс » Росія втратила на війні в Україні вже 576 тис. військових Від початку повномасштабного вторгнення Росії українські захисники ліквідували на фронті вже 576 тисяч військових російської окупаційної армії Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 576 000 (+1310) осіб,

танків ‒ 8356 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 16 103 (+8) од,

артилерійських систем – 16 010 (+74) од,

РСЗВ – 1129 (+2) од,

засоби ППО ‒ 906 (+0) од,

літаків – 363 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 805 (+39),

крилаті ракети ‒ 2406 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21 634 (+62) од,

спеціальна техніка ‒ 2690 (+19)