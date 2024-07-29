 
«  
  »

Росія втратила на війні в Україні вже 576 тис. військових

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 576 000 (+1310) осіб,
  • танків ‒ 8356 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16 103 (+8) од,
  • артилерійських систем – 16 010 (+74) од,
  • РСЗВ – 1129 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 906 (+0) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 805 (+39),
  • крилаті ракети ‒ 2406 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21 634 (+62) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2690 (+19)
29 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  