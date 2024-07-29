У Києві значно зросла захворюваність на COVID-19

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

«Якщо станом на 1 липня в медичних закладах столиці перебували 20 хворих із діагнозом COVID-19 та один із підозрою, то на сьогоднішній ранок таких пацієнтів 73. Причому в середньому до лікарень наразі потрапляє близько 20 осіб за добу», — сказала вона.

«Нагадаю, що ушпиталюють саме у складних випадках перебігу хвороби. На жаль, серед таких важких хворих – 18 дітей», – додала посадовиця КМДА.

Зазначається, що всього в липні зареєстрували 900 випадків COVID-19, а в червні їхня кількість становила менш як 200. З початку року від цього захворювання в столиці померли 52 особи.

У КМДА нагадали, як можна знизити ризики зараження коронавірусом. Зокрема, потрібно слідкувати за особистою гігієною, мити руки та користуватися дезінфекційними засобами, уникати закритих приміщень із великою скупченістю людей, часто провітрювати приміщення та проводити вологе прибирання вдома і на роботі.