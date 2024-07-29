Убивство полонених українців у Оленівці: екскерівникам колонії оголосили підозри

Про це повідомила СБУ.

У матеріалі йдеться, що фігуранти обіймали свої посади, коли в ніч на 29 липня 2022 року росіяни вчинили теракт — влаштували вибухи в бараку виправної колонії в Оленівці на Донеччині.

«Обидва фігуранти усвідомлювали наслідки вибухів та кількість постраждалих, але умисно зволікали з евакуацією поранених до медустанов», — підкреслюють у Службі безпеки.

Зазначено, що Євсюкова та Нейолова ворог «замінив на посадах» у листопаді 2022 року, і наразі вони переховуються на тимчасово окупованих територіях Донеччини.

«На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Євсюкову та Нейолову про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 (жорстоке поводження з військовополоненими, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України», — резюмують у СБУ.

Унаслідок російського теракту в Оленівці загинули щонайменше 50 українських військовослужбовців, які перебували в колонії. Водночас 9 із них загинули через ненадання невідкладної медичної допомоги. Майже 150 українських захисників отримали поранення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.