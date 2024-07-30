Китайські електромобілі зайняли рекордну частку ринку в Європі » 30 липня Сили оборони вдарили по нафтобазі росіян у Курській області Сили оборони вночі вівторка, 30 липня, нанесли вдалий удар по стратегічному об’єкту росіян у Курській області РФ Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Українські захисники успішно вразили ворожу нафтобазу «Логістичний центр №43», яка знаходиться у населеному пункті Вози Курської області РФ. За даними розвідки, внаслідок атаки на об’єкті виникла пожежа. У Генштабі зазначили, що удар нанесли силами і засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Більш детальна інформація щодо наслідків ураження нафтобази наразі уточнюється. «Сили оборони і надалі вживатимуть всіх можливих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів щоб змусити їх припинити збройну агресію проти України», — додали військові.