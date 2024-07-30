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30 липня Сили оборони вдарили по нафтобазі росіян у Курській області

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українські захисники успішно вразили ворожу нафтобазу «Логістичний центр №43», яка знаходиться у населеному пункті Вози Курської області РФ.

За даними розвідки, внаслідок атаки на об’єкті виникла пожежа.

У Генштабі зазначили, що удар нанесли силами і засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Більш детальна інформація щодо наслідків ураження нафтобази наразі уточнюється.

«Сили оборони і надалі вживатимуть всіх можливих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів щоб змусити їх припинити збройну агресію проти України», — додали військові.

30 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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