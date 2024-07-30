Хочу вести свою рубрику

Міноборони Японії вперше схвалило передачу США ракет для Patriot США оголосили про новий пакет допомоги Україні розміром до $200 млн » Армія РФ за добу втратила 25 танків, 46 артсистем і понад 1000 військових Протягом минулої доби російсько-української війни Силам оборони вдалося ліквідувати ще 1060 окупантів та десятки одиниць ворожої техніки Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 577 060 (+1060) осіб,

танків ‒ 8381 (+25) од,

бойових броньованих машин ‒ 16 141 (+38) од,

артилерійських систем – 16 056 (+46) од,

РСЗВ – 1130 (+1) од,

засоби ППО ‒ 906 (+0) од,

літаків – 363 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 832 (+27),

крилаті ракети ‒ 2406 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21 687 (+53) од,

спеціальна техніка ‒ 2696 (+6) од. Дані уточнюються.