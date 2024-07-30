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Армія РФ за добу втратила 25 танків, 46 артсистем і понад 1000 військових

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 577 060 (+1060) осіб,
  • танків ‒ 8381 (+25) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16 141 (+38) од,
  • артилерійських систем – 16 056 (+46) од,
  • РСЗВ – 1130 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 906 (+0) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 832 (+27),
  • крилаті ракети ‒ 2406 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21 687 (+53) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2696 (+6) од.

Дані уточнюються.

30 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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