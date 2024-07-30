Данилко порадив не приходити на його концерти людям, яких обурює російська

Про це артист сказав в інтервʼю латвійському YouTube-каналу LTV.

Український шоумен Андрій Данилко днями виступив у Юрмалі на фестивалі Лайми Вайкуле Laima RendezVous. Його шоубалет вийшов на сцену з прапорами України та у футболках з антивоєнними гаслами. Артист, найбільш відомий за образом Вєрки Сердючки, в розмові з місцевим журналістом поділився, чому не відмовляється від російської мови.

«Якби не російська мова, як би я міг розмовляти з Лаймою [Вайкуле]? Я часто використовую [російську]. Вони (хто критикує Данилка за російську, — ред.) по-своєму праві. Але в мене є своє ставлення до цього. І коли мені кажуть: «Ти розмовляєш мовою агресора — російською мовою», — я кажу: «А може агресор розмовляє російською?» Розумієте різницю? Мова дана для комунікації. Я з задоволенням знав би японську, латиську, але, на жаль», — зазначив Данилко.

Коли журналіст поцікавився в актора і співака, чи не виникає в нього когнітивного дисонансу під час виконання пісень російською, артист пояснив, що більшість його пісень написані ним самим. Данилко зауважив, що родом із Полтави, а в кожному регіоні України є свої слівця й говірки. Тому сам виконавець використовує суміш російської, української та суржику.

«Мова дана для того, щоб ми розуміли одне одного. А її використовують у політичних цілях. Звісно, має бути державна мова. Ніхто не сперечається. Але коли «Андрій, не співайте «Все будет хорошо» — чому? — обурився шоумен і додав: — Я тримаюся цієї позиції. Я можу бути в очах інших неправим. Вони кажуть: «Нас це тригерить». Добре, я вас розумію, такий складний час, люди дуже складно живуть, психіка порушена, всі дуже роздратовані. Мабуть, тоді не приходьте на ці концерти, ви ж знаєте репертуар. Але навмисно перекладати те, що не перекладається, — вже не те! А якщо перекласти те, що закладене в цьому слові «хорошо», тоді це буде мат. Тоді й буде те, що я закладав. Люди не розуміють цих нюансів, і їх небагато, цих людей».