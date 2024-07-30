ISW: У Росії мігрантів морять голодом і б’ють, щоб підписали військові контракти

Російська влада незаконно утримує мігрантів без їжі та води і застосовує до них фізичне насильство, щоб змусити підписати військові контракти — Інститут вивчення війни (ISW)
Як пише російське опозиційне видання «Окно» адвокати і правозахисники заявили, що майже всі затримані мігранти погоджуються підписати військові контракти і що російська влада погрожує позбавити натуралізованих громадян російського громадянства і обіцяє мігрантам громадянство в обмін на згоду піти на військову службу.
«Окно» заявило, що рейди на мігрантів почастішали після теракту в «Крокус Сіті Холі» в березні 2024 року.
Російський уряд продовжує здійснювати законодавчі кроки, щоб використовувати мігрантів і нещодавно натуралізованих громадян для задоволення потреб російської армії у військовослужбовцях.
Голова Державної думи РФ В’ячеслав Володін 29 липня запропонував депутатам Думи підготувати ініціативу, яка вимагатиме від новонатуралізованих громадян Росії ставати на військовий облік після отримання ними російського паспорта.
Дума також розгляне поправки про збільшення терміну військової служби для новонатуралізованих громадян Росії з одного року до двох і про підвищення призовного віку.
Ключові висновки ISW за 29 липня:
- Міністерство оборони США (МО) 29 липня оголосило про надання Україні безпекової допомоги на суму 200 млн доларів з пакету повноважень Президента США щодо скорочення озброєнь (PDA) та додаткового пакету на суму 1,5 млрд доларів з фондів Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).
- Кремль активізує свої зусилля з кодифікації бажаних норм поведінки в Росії шляхом боротьби з небажаною поведінкою в російському інформаційному просторі та в мігрантських громадах.
- Ймовірно, Кремль намагається встановити чіткі стандарти прийнятної і неприйнятної поведінки серед населення Росії, чия поведінка нещодавно становила загрозу для Кремля.
- Реакція російського інформаційного простору на нещодавню засідку повстанців-туарегів на групу Вагнера на півночі Малі здебільшого зводилася до припущення, що Міністерство оборони Росії намагатиметься отримати вигоду з втрат Вагнера, що підкреслює триваючу недовіру між російським Міністерством оборони і групою Вагнера в Сахелі, а також коментаторами, які підтримують Вагнера.
- Українські безпілотники завдали ударів по об’єктах російської енергетичної та комунальної інфраструктури в Орловській, Воронезькій і Бєлгородській областях в ніч з 28 на 29 липня.
- Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування на північному сході від Харкова, у Вовчанську, поблизу Авдіївки та на південному заході від Донецька.
- Російський уряд продовжує вживати законодавчих заходів для використання мігрантів і нещодавно натуралізованих громадян для задоволення потреб російської армії у військовослужбовцях.
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