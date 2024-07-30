США оголосили про новий пакет допомоги Україні розміром до $200 млн

Про це заявив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Голос Америки».
Він зазначив, що в межах цієї американської допомоги Україна отримає засоби ППО, артилерійські боєприпаси HIMARS, мінометні снаряди, протитанкові ракети Javelin.
Акцентується, що міністерство оборони США надає довгострокову підтримку через фонд Ініціативи сприяння безпеці України, аби посилити засоби протиповітряної оборони, протитанкові потужності, а також потужності Києва для ударів на дальній відстані.
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