Армія РФ за добу втратила 25 танків, 46 артсистем і понад 1000 військових Росіяни вчинили в Україні 133 тис. воєнних злочинів усіх видів, які передбачені в Римському статуті, — Офіс генпрокурора » США оголосили про новий пакет допомоги Україні розміром до $200 млн Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги сумою до $200 млн, яку нададуть за програмою президентських повноважень Про це заявив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Голос Америки». Він зазначив, що в межах цієї американської допомоги Україна отримає засоби ППО, артилерійські боєприпаси HIMARS, мінометні снаряди, протитанкові ракети Javelin. Акцентується, що міністерство оборони США надає довгострокову підтримку через фонд Ініціативи сприяння безпеці України, аби посилити засоби протиповітряної оборони, протитанкові потужності, а також потужності Києва для ударів на дальній відстані.