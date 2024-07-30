Українські МіГ-29 оснастили американськими протиракетами ADM-160 MALD, здатними створювати перешкоди російським радарам

Сполучені Штати надали Україні ракети-пастки ADM-160 Miniature Air Launched Decoy (MALD), оснащені засобами електронної протидії для активного глушіння радарів раннього оповіщення та виявлення цілей. Україна успішно адаптувала ADM-160 MALD для встановлення на винищувачі МіГ-29, що значно підвищило можливості в повітряному бою.



Здатність глушити ворожу ППО дозволяє українським літакам діяти з більшою свободою і меншим ризиком, що потенційно допоможе змінити баланс сил у регіоні.

Ракета-пастка ADM-160, система, розроблена для підвищення ефективності повітряних бойових операцій. Її основні характеристики включають довжину близько 2,84 метра і вагу близько 45 кілограмів, що робить її відносно легкою і компактною.

MALD має дальність польоту понад 930 км, що дозволяє їй досягати віддалених цілей, а її турбореактивний двигун забезпечує високошвидкісний політ і маневреність. Однією з її найбільш примітних властивостей є її модульність, що дає змогу налаштовувати її для різних завдань, як-от: пастка, створення перешкод і розвідка.

ADM-160 MALD імітує більші і цінніші літаки. Ця можливість змушує противника неправильно розподіляти свої ресурси, націлюючись на помилкові цілі замість реальних бойових літаків.

MALD також відіграє важливу роль у придушенні ворожої ППО (SEAD), виманюючи і знищуючи ворожі ракети класу «земля-повітря» та інші засоби ППО, тим самим полегшуючи проникнення в захищений повітряний простір дружніх літаків.

Варіант MALD-J підсилює цю можливість за допомогою функцій глушіння, порушуючи роботу радарів і систем зв’язку противника, надаючи підтримку електронної атаки іншим літакам. Його здатність працювати автономно після запуску, дотримуючись заздалегідь запрограмованого маршруту польоту, підвищує його експлуатаційну ефективність.