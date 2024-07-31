Спікер парламенту Грузії заявив, що не вважає Іран співучасником РФ у війні проти України Почему белые новозеландские вина так популярны: главные причины » Більше 13% від усіх в’язнів в Україні звільнилися, щоб служити в ЗСУ Після набуття чинності закону, що дав можливість окремим групам в’язнів підписувати контракт із ЗСУ, такою можливістю скористалися щонайменше 3611 засуджених — дані наводить NGL.media Аналіз судового реєстру показує, що за три місяці такою можливістю (звільнення в обмін на військову службу – ред.) уже скористались 3611 засуджених. Це більше 13% від загальної кількості в’язнів в українських колоніях (за даними Мін’юсту, станом на 15 травня в українських колоніях і тюрмах перебували 27471 засуджених). Загалом уряд розраховує на мобілізацію не менше 4 тис. засуджених, раніше заявляв міністр юстиції Денис Малюська. Це фактично повноцінна окрема бригада ЗСУ».