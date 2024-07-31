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Більше 13% від усіх в’язнів в Україні звільнилися, щоб служити в ЗСУ

Після набуття чинності закону, що дав можливість окремим групам в’язнів підписувати контракт із ЗСУ, такою можливістю скористалися щонайменше 3611 засуджених —  дані наводить NGL.media

Аналіз судового реєстру показує, що за три місяці такою можливістю (звільнення в обмін на військову службу – ред.) уже скористались 3611 засуджених. Це більше 13% від загальної кількості в’язнів в українських колоніях (за даними Мін’юсту, станом на 15 травня в українських колоніях і тюрмах перебували 27471 засуджених). Загалом уряд розраховує на мобілізацію не менше 4 тис. засуджених, раніше заявляв міністр юстиції Денис Малюська. Це фактично повноцінна окрема бригада ЗСУ».

31 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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