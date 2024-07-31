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Блінкен заявив, що США не причетні до вбивства лідера ХАМАС Ганії в Ірані

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у середу, що Сполучені Штати не причетні до вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані і не знали про нього — Блінкен в інтерв’ю Channel News Asia, пише «Європейська правда»

Держсекретар США розмовляв під час свого дводенного офіційного візиту до Сінгапуру, через кілька годин після того, як було повідомлено, що Ганія був убитий у своїй резиденції в столиці Ірану Тегерані. Він був ключовою фігурою на переговорах про припинення вогню в секторі Гази.

«Це те, про що ми не знали і до чого не були причетні. Дуже важко спекулювати», – сказав Блінкен.

Він наголосив на важливості припинення вогню для завершення дев’ятимісячної війни на Близькому Сході.

«Ми продовжуватимемо домагатися цього стільки, скільки потрібно», – додав Блінкен.

31 июля, 2024 | Category: Израиль, Новости, США

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