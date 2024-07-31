Інфляція у єврозоні несподівано прискорилася — Bloomberg

Інфляція в єврозоні несподівано прискорилася до 2,6%, що може змусити Європейський центральний банк бути більш обережним щодо подальшого зниження процентних ставок.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на дані Євростату.

Споживчі ціни в липні зросли на 2,6% порівняно з минулим роком, повідомив Євростат. Це перевищило 2,5% у червні, що також було середньою оцінкою аналітиків, опитаних агентством Bloomberg.

Базова інфляція, яка виключає волатильні компоненти, такі як продукти харчування та енергоносії, утримується на рівні 2,9% третій місяць поспіль. Економісти прогнозували незначне уповільнення.

У липні найвищий річний показник інфляція зафіксовано у секторі послуг (4% порівняно з 4,1% у червні), за яким йдуть продукти харчування, алкоголь та тютюн (2,3% порівняно з 2,4% у червні) , енергоносії (1,3% порівняно з 0,2% у червні) та неенергетичні промислові товари (0,8% порівняно з 0,7% у червні).

У Німеччині зростання цін несподівано прискорилося (2,6% з 2,5% у червні). У Франції та Італії також спостерігалися вищі показники – 2,6% та 1,7% відповідно (у червні було 2,5% та 0,9%).

Економічна правда.