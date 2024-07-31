Наймасованіша атака БПЛА у 2024 році: у Києві та області працювала ППО

Підсумки атаки на Київ

За даними КМВА, ця атака дронами стала наймасованішою за 2024 рік.

«Повітряна тривога тривала понад 7 годин. Ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків. Силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників», — йдеться в повідомленні.

За даними оперативного зведення на 6:15 — у Києві без постраждалих та руйнувань.

Близько 06:30 у Києві було повторно оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БПЛА.

«Нова хвиля ворожих дронів продовжила нічну атаку ударних БПЛА на Київ. Зафіксовано рух кількох ворожих безпілотників у напрямку Києва», — написали в КМВА.

Згодом там додали, що під час другої хвилі повітряного удару дронами жоден безпілотник своєї мети не досяг. Сили ППО уразили ще кілька ворожих ударних БПЛА.

«Загалом, за ці дві хвилі разом в повітряному просторі Києва та на підступах до столиці було збито понад чотири десятки БПЛА противника», — повідомили в адміністрації й додали, що сили та засоби протиповітряної оборони відпрацювали «просто на відмінно».