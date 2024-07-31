Остін заявив, що у разі нападу Ірану США захищатимуть Ізраїль

Про це він сказав під час пресконференції на Філіппінах, пише Reuters.

Остін наголосив, що пріоритетом для США залишається деескалація напруженості.

«Ми не хочемо, щоб щось подібне сталося. Ми старанно працюватимемо, щоб переконатися, що ми робимо все, щоб допомогти знизити градус і вирішувати проблеми через дипломатичні зустрічі», — сказав очільник Петагону.

Він додав, що не вважає масштабну війну на Близькому Сході неминучою, а Штати прагнуть знизити напруженість, що зростає в регіоні.

«Я не думаю, що війна неминуча. Я дотримуюся цієї думки. Я думаю, що завжди є місце та можливості для дипломатії», — підкреслив Остін.