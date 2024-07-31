РФ просунулася в районі Торецька й Часового Яру: ISW оцінив ситуацію на фронті

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що нещодавно російські сили незначно просунулися поблизу Часового Яру на тлі триваючих боїв у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 липня, показують, що російська бронетехніка просунулася через канал Сіверський-Донець, проте Сили оборони завдали удару по ворожому засобу, перш ніж він просунувся далі на західному березі каналу.

«29 і 30 липня російські війська також продовжували наземні атаки на північ від Часового Яру поблизу Григорівки та Калинівки, на північний схід від Часового Яру біля Богданівки та на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, окупанти просунулися поблизу Торецька на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі.

Російське міноборони стверджувало, що окупанти захопили Південне, а пропагандисти писали, що війська також просунулися в межах Ню-Йорка та біля Дружби, Залізне і Північне. Однак ISW не знайшло підтвердження цих заяв. За даними аналітиків,

29 і 30 липня російські війська продовжували наземні атаки поблизу Дружби, Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.