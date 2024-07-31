«Щоб побачив наслідки агресії РФ на власні очі»: в Україну запросили очільника МЗС Китаю

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає Укрінформ.

За його словами, це запрошення не було протокольним, яке традиційно роблять під час візитів, — воно було «справжнім».

«Ми готові вітати міністра Ван Ї в Україні, щоб він на власні очі побачив наслідки російської агресії проти нашої країни та щоб провести глибші двосторонні розмови з ним щодо низки регіональних і двосторонніх питань», — зазначив Тихий.

Речник додав, що китайська сторона зацікавилась пропозицією, тож діалог між Україною і Китаєм продовжиться.