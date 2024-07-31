Інфляція у єврозоні несподівано прискорилася — Bloomberg Спікер парламенту Грузії заявив, що не вважає Іран співучасником РФ у війні проти України » В Україні знижується споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 31 липня В Україні через бойові дії та технологічні порушення залишаються без світла 514 населених пунктів Про це повідомили пресслужби Міненерго та Укренерго. У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів минулої доби знеструмлено 14,4 тис. абонентів у 32 населених пунктах. Енергетики заживили 13,7 тис. абонентів у 6 населених пунктах. На ранок залишаються без напруги 158 населених пунктів (83,2 тис. абонентів). У Запорізькій області внаслідок бойових дій без електропостачання залишаються 3,7 тис. абонентів у 51 населеному пункті. На Сумщині через бойові дії без електропостачання залишаються 3,9 тис. абонентів у 72 населених пунктах. На Харківщині на ранок унаслідок бойових дій знеструмлено 103 населені пункти. Енергетики заживили 3 населені пункти, які були довготривало знеструмлені через бойові дії. Унаслідок бойових дій без світла залишаються 1,3 тисячі споживачів у 24 населених пунктах Чернігівщини. Енергетики заживили понад 230 споживачів у Херсоні. Загалом у місті відключено 2608 споживачів. За минулу добу енергетики відновили електропостачання для 149 споживачів, проте внаслідок нічних ворожих обстрілів області знову було знеструмлено 749 споживачів у 3 населених пунктах. Наразі у 51 населеному пункті області без світла понад 26 тис. споживачів.