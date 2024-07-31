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В Україні знижується споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 31 липня

Про це повідомили пресслужби Міненерго та Укренерго.

У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів минулої доби знеструмлено 14,4 тис. абонентів у 32 населених пунктах. Енергетики заживили 13,7 тис. абонентів у 6 населених пунктах. На ранок залишаються без напруги 158 населених пунктів (83,2 тис. абонентів).

У Запорізькій області внаслідок бойових дій без електропостачання залишаються 3,7 тис. абонентів у 51 населеному пункті.

На Сумщині через бойові дії без електропостачання залишаються 3,9 тис. абонентів у 72 населених пунктах.

На Харківщині на ранок унаслідок бойових дій знеструмлено 103 населені пункти. Енергетики заживили 3 населені пункти, які були довготривало знеструмлені через бойові дії.

Унаслідок бойових дій без світла залишаються 1,3 тисячі споживачів у 24 населених пунктах Чернігівщини.

Енергетики заживили понад 230 споживачів у Херсоні. Загалом у місті відключено 2608 споживачів. За минулу добу енергетики відновили електропостачання для 149 споживачів, проте внаслідок нічних ворожих обстрілів області знову було знеструмлено 749 споживачів у 3 населених пунктах. Наразі у 51 населеному пункті області без світла понад 26 тис. споживачів.

31 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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