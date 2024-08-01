Окупанти масово платять хабарі, щоб вибратися з України, — ГУР Україна ймовірно вперше уразила дроном російський Мі-8 » Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1370 військових, 115 БПЛА й 42 бронемашини Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні щонайменше 1370 військових. Українські сили знищили 42 бронемашини й збили 115 дронів Про це 1 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 579 490 (+1370) осіб,

танків ‒ 8399 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 16 203 (+42) од,

артилерійських систем – 16 119 (+33) од,

РСЗВ – 1132 (+1) од,

засобів ППО ‒ 907 (+0) од,

літаків – 363 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 968 (+115),

крилатих ракет ‒ 2407 (+0),

кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21 816 (+77) од,

спеціальної техніки ‒ 2713 (+16).