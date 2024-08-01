НАБУ відкрило кримінальну справу щодо фортифікацій на Харківщині

Про це вона сказала в етері телеканалу «Еспресо».

«Команді Антикорупційного центру «Межа» нарешті вдалося через ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду змусити Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрити кримінальне провадження. Вже є номер провадження, який внесено в Єдиний державний реєстр досудового розслідування», — зауважила Богуславець.

За словами голови Антикорупційного центру «Межа», важливо, щоб саме за номером кримінального провадження харківська громада, активісти з Харкова та усі небайдужі, могли слідкувати за перебігом справи щодо можливих розкрадань державних коштів на будівництві фортифікацій.