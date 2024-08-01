НАБУ відкрило кримінальну справу щодо фортифікацій на Харківщині » Росія втратила за липень в Україні 35 680 військових Втрати російських загарбників в Україні за липень становлять 35680 військових та 6320 одиниць озброєння та військової техніки. Про це командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк повідомив у Телеграмі. За його інформацією, загалом за липень місяць втрати ворога становили: 35680 особового складу. Також підрозділи Сил оборони України знищили значну кількість озброєння та військової техніки російських військ. Зокрема за місяць армія РФ втратила 300 танків, 653 бойових броньованих машин, 1520 артилерійських систем, 21 РСЗВ, 33 засоби ППО, 2103 одиниці автотехніки, 265 одиниць спецтехніки. Окрім цього, українські захисники збили три літаки, а також 1348 БПЛА та 74 російські ракети.