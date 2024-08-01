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У ЄС заявили, що для постачання нафти до Угорщини й Словаччини немає загроз

Про це повідомив речник Єврокомісії Балаш Ужварі на брифінгу, передає «Європейська правда».

Він зауважив, аби врегулювати ситуацію, служби Єврокомісії мали комунікацію з урядами України, Угорщини та Словаччини.

«З інформації, яка зараз є у нашому розпорядженні, та відповідно до внутрішнього аналізу Єврокомісії виглядає так, що санкції, які застосувала Україна проти «Лукойлу», не впливають на поточний транзит нафти через трубопровід «Дружба», оскільки «Лукойл» не є офіційним власником цієї нафти», — пояснив Ужварі.

Речник додав, що Єврокомісії очікує на детальні пояснення Будапешта й Братислави, аби підтвердити свої висновки.

«Також можу підтвердити, що служби Єврокомісії попередньо дійшли висновку, що термінові консультації на цьому етапі не є гарантованими, оскільки немає ознак нагального ризику для безпеки постачання», – розповів речник.

1 августа, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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