У Молдові після обшуків у парламенті затримали двох посадовців за підозрою у держзраді

Про це повідомили у прокуратурі з боротьби зі злочинністю та в особливо важливих справах Молдови (PCCOCS).

Прокуратура повідомила про затримання двох посадовців – секретаріату парламенту та прикордонної поліції – за підозрою у державній зраді та змові проти Республіки Молдова.

За даними правоохоронців, підозрювані скоювали злочини починаючи з 2023 року. Одного із затриманих підозрюють у держзраді, оскільки він збирав і передавав співробітнику посольства інформацію для використання на шкоду інтересів Молдови.

Другого затриманого також підозрюють у змові проти Молдови. За даними правоохоронців, він діяв з метою отримання особистої вигоди. Чиновник також «підтримував зв’язок зі співробітником посольства з метою збору та передачі йому інформації для використання на шкоду інтересів Республіки Молдова».

Обох чиновників узяли під варту на 72 години, слідство триває.

Раніше про обшуки в будівлі парламенту Молдови повідомило «Радіо Свобода» з посиланням на речницю служби Даніелу Мінзат, представника прокуратури Еміля Гайтура та власні джерела.

Даніела Мінзат та Еміль Гайтур підтвердили інформацію про обшуки, проте не назвали причину. Натомість джерела видання розповіли, що розслідування триває у справі про шпигунство щодо голови юридичного департаменту парламенту Молдови Йона Креанге.

За даними джерел, посадовця спіймали на місці злочину, коли він передавав інформацію співробітникам посольства Росії в Кишиневі.