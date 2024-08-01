Україна ймовірно вперше уразила дроном російський Мі-8

Україна, ймовірно, вперше уразила російський вертоліт Мі-8 дроном. Це трапилось далеко від лінії зіткнення.

Український журналіст розповів, що вертоліт невдало приземлився під Донецьком.

Спочатку у моніторингових телеграм-каналах написали, що, ймовірно, російський Мі-8 “приземлила” їхня ж ППО.

Проте згодом російські пропагандисти визнали, що їхній вертоліт могла уразити Україна. За їхніми даними, повітряне судно належало Росгвардії.

“Сталося це на великій відстані від лінії фронту. Схоже, це перший випадок збиття вертольота за допомогою БпЛА” – заявив Денис Казанський.

До речі, російські пропагандисти в телеграм-каналах визнали, що дальність від лінії бойового зіткнення “дуже істотна”.

Також росіяни заявили, що даних про екіпаж Мі-8 ще немає.