Україна незабаром отримає $3,9 млрд бюджетної допомоги від США — Мінфін

Міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Боб Сом підписали угоду, згідно з якою до державного бюджету України найближчим часом надійде грант від США обсягом майже $3,9 млрд, повідомляється на сайті Мінфіну в четвер.

«Залучені кошти буде спрямовано на виплати заробітної плати вчителям, співробітникам служб швидкого реагування (ДСНС), працівникам державних органів, а також на підтримку першочергових соціальних видатків (виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сім’ям та особам з інвалідністю)», — пояснили у відомстві.

Зазначається, що це буде перший транш прямої бюджетної допомоги від Штатів у поточному році. Загалом запланований обсяг фінансової допомоги від США на поточний рік сягає $7,8 млрд.

«Ефективна робота Уряду разом зі значною підтримкою від міжнародних партнерів дозволяють забезпечувати стабільність фінансової системи в умовах повномасштабної збройної агресії рф проти України. Вдячний США і команді Світового банку за співпрацю, результатом якої є мобілізація критично важливих ресурсів. Це – необхідне та своєчасне фінансування для підтримки ліквідності держбюджету», — прокоментував підписання угоди Марченко.

Уточнюється, що кошти надійдуть через проєкт Світового банку (СБ) «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).