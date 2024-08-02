Прогноз погоди на вихідні 3–4 серпня: дощі та грози по всій Україні

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних у більшості областей буде похмурою, а в неділю парасольки стануть у пригоді всім жителям країни.

Погода в суботу 3 серпня

У суботу негода накриє усю Україну, крім Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, де буде просто хмарно.

На півночі та заході країни очікується +23…+25 °С (уночі — +14…+17 °С), пройдуть дощі з грозами. У центрі повітря прогріється до +26…+29 °С (уночі — +16…+18 °С), ймовірні невеликі короткочасні дощі. Найвище стовпчики термометрів піднімуться на півдні, сході та південному сході — до +29…+32 °С (уночі — до +19…+21 °С). Невеликі дощі пройдуть в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській і Харківській областях.

Погода в неділю 4 серпня

Удень опади очікуються в усіх регіонах України. В Одеській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях пройдуть помірні дощі з грозами, на решті території — короткочасні дощі.

В Одеській, Миколаївській і Дніпропетровській областях термометри покажуть +25…+28 °С (уночі — +18…+21 °С), в інших південних і східних регіонах повітря прогріється до +28…+31 °С (уночі — +19…+22 °С). У центральних, північних і західних областях очікуються комфортні +23…+25 °С (уночі — +14…+16 °С).

Погода в понеділок 5 серпня

Новий тиждень розпочнеться з короткочасних дощів у всіх західних регіонах України, а також у Вінницькій, Одеській, Черкаській і Кіровоградській областях. На решті території очікується мінлива хмарність без опадів.

На заході країни погода на початку тижня буде прохолодною — до +19…+21 °С (уночі — +14…+17 °С). На півночі, в центрі та на сході України очікується +24…+27 °С (уночі — +16…+19 °С), у південних та південно-східних областях — +29…+31 °С (уночі — +19… +21 °С).

Незважаючи на дощі, пожежонебезпека залишається високою

3–4 серпня по всій Україні, крім Рівненської, Чернігівської, Хмельницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Кіровоградської та Одеської областей, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Будьте обережні з вогнем на відкритому повітрі й не тримайте на сонці горючі рідини.

Народні прикмети та вірування

Якщо 3 серпня йшов дощ, наші предки очікували приходу ранньої та сльотавої осені, а сонячний день обіцяв тепло аж до листопада.

Гроза 4 серпня віщувала багатий урожай зернових, а велике скупчення слимаків і равликів на вулиці вказувало на те, що найближчі кілька днів будуть дощовими.