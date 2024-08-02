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На війні в Україні загинули 8 громадян Індії, завербованих до російської армії Росія втратила за липень в Україні 35 680 військових » РФ за добу війни в Україні втратила 1100 військових Протягом минулої доби російська окупантська армія на війні в Україні втратила щонайменше 1100 військових. Українські сили ліквідували 42 артсистеми та 37 БПЛА Про це 2 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 580 590 (+1100) осіб,

танків ‒ 8402 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 16 211 (+8) од,

артилерійських систем – 16 161 (+42) од,

РСЗВ – 1134 (+2) од,

засобів ППО ‒ 907 (+0) од,

літаків – 363 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 005 (+37),

крилатих ракет ‒ 2407 (+0),

кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21 872 (+56) од,

спеціальної техніки ‒ 2719 (+6).