РФ за добу війни в Україні втратила 1100 військових

Про це 2 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 580 590 (+1100) осіб,
- танків ‒ 8402 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 211 (+8) од,
- артилерійських систем – 16 161 (+42) од,
- РСЗВ – 1134 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 907 (+0) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 005 (+37),
- крилатих ракет ‒ 2407 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21 872 (+56) од,
- спеціальної техніки ‒ 2719 (+6).
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