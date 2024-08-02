США очікують нападу Ірану на Ізраїль упродовж кількох днів і готуються протистояти цьому

Про це повідомляє Axios з посиланням на трьох американських чиновників

У США очікують, що будь-яка відплата Ірану буде за тією ж схемою, що і їхня атака на Ізраїль 13 квітня, але потенційно більш масштабною, і може також включати ліванське угруповання «Хезболла».

Лідер «Хезболли» Хасан Насралла також пообіцяв відповісти на ізраїльський авіаудар по Бейруту у вівторок, в результаті якого загинув його головний військовий радник.

Адміністрація Байдена занепокоєна тим, що може бути складніше мобілізувати ту саму міжнародну і регіональну коаліцію країн, яка захистила Ізраїль від попередньої іранської атаки, оскільки вбивство Ганії відбувається в контексті війни між Ізраїлем і ХАМАСом, яка викликала різкі антиізраїльські настрої в усьому регіоні.

Квітневий напад був здійснений у відповідь на ізраїльський авіаудар по іранському об’єкту в Дамаску, в результаті якого загинув високопоставлений іранський генерал.

Кілька арабських країн, включаючи Йорданію і Саудівську Аравію, або допомогли збити іранські та хуситські безпілотники, або дозволили США та Ізраїлю використовувати свій повітряний простір для перехоплення загроз.