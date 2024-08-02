США визнали суперника Мадуро Гонсалеса переможцем президентських виборів у Венесуелі

Про це він повідомляє Укрінформ.

«З огляду на беззаперечні докази, Сполученим Штатам і, найголовніше, венесуельському народові зрозуміло, що Едмундо Гонсалес Уррутія набрав найбільшу кількість голосів на президентських виборах у Венесуелі 28 липня», – заявив Блінкен.

Він підкреслив, що оголошені результати не відображають волю венесуельського народу.

«Поспішне оголошення Ніколаса Мадуро переможцем президентських виборів відбулося без жодних підтверджень. Національна виборча рада досі не опублікувала… жодного з протоколів підрахунку голосів, незважаючи на неодноразові заклики венесуельців і міжнародної спільноти зробити це», – каже держсекретар США.

Блінкен пояснив, що екзит-поли в день виборів підтвердили оприлюднені демократичною опозицією результати, які свідчать, що понад 80% протоколів, отриманих безпосередньо з виборчих дільниць по всій Венесуелі демонструють, що найбільшу кількість голосів зі значним відривом отримав Гонсалес.

Сполучені Штати відкидають необґрунтовані звинувачення Мадуро на адресу лідерів опозиції та розцінюють його погрози заарештувати їх як недемократичну спробу придушити політичну активність і зберегти владу.

«Безпека лідерів та членів демократичної опозиції має бути захищена», а «всі венесуельці, заарештовані за мирну реалізацію свого права на участь у виборчому процесі чи за вимогу прозорості підрахунку голосів і оголошення результатів, мають бути негайно звільнені», – підкреслив держсекретар США.

Він привітав Гонсалеса з успішною кампанією, наголосивши на необхідності розпочати дискусії про мирний перехід влади відповідно до виборчого законодавства та побажань венесуельського народу.

«Ми повністю підтримуємо процес відновлення демократичних норм у Венесуелі й готові розглянути шляхи його зміцнення спільно з нашими міжнародними партнерами», – додав Блінкен.