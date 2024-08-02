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США закупили трансформатори для відновлення енергетики України

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) закупило 18 автотрансформаторів для підтримки української енергомережі.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х.

«В той час, як Росія холоднокровно намагається знищити енергомережу України, ми налаштовані її відновити. USAID закупив 18 автотрансформаторів, і це ще не все. Такі дії допоможуть зберегти енергомережу України, незважаючи на атаки Росії, і забезпечать електроенергією 38 мільйонів українців», — написала Брінк.

2 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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