Віскі: історія та сучасність МОЗ: буде проведено новий тендер для відбудови «Охматдиту» » США закупили трансформатори для відновлення енергетики України Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) закупило 18 автотрансформаторів для підтримки української енергомережі. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х. «В той час, як Росія холоднокровно намагається знищити енергомережу України, ми налаштовані її відновити. USAID закупив 18 автотрансформаторів, і це ще не все. Такі дії допоможуть зберегти енергомережу України, незважаючи на атаки Росії, і забезпечать електроенергією 38 мільйонів українців», — написала Брінк.