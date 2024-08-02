У ЄС запропонували Угорщині отримувати нафту через Хорватію. Сіярто назвав її «ненадійною транзитною країною»

Про це Сіярто написав у Facebook.

Він прокоментував пропозицію хорватскього премʼєра Андрея Пленковича щодо транспортування нафти до Словаччини та Угорщини.

«Крім того, що два листи підтверджують, що це скоординована з Брюсселя акція, є ще одна велика проблема з «хорватським варіантом».

Хорватія просто не є надійною транзитною країною. Це ненадійно, тому що ціна транзиту нафти була збільшена в п’ять разів порівняно з середніми ринковими значеннями з початку війни. Це ненадійно, тому що вони унеможливили MOL використовувати довгострокові транспортні потужності. Це ненадійно, тому що необхідні інвестиції для збільшення пропускної здатності лінії не були здійснені, а дані про максимальну пропускну здатність наводяться такі, які ніколи ніким не були підтверджені», — написав міністр.

Водночас Сіярто заявив, що листи віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса до його та словацького уряду, у якому йдеться, що українські санкції не є загрозою для поставок нафти державам, доводять: «українці можуть дозволити собі все, що завгодно проти країн ЄС, особливо якщо вони є миролюбними і не постачають зброю».

Напередодні премʼєр-міністр Хорватії Пленкович надіслав листи очільникам угорського й словацького урядів, а також президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та повідомив про готовність його держави транспортувати нафту до Словаччини й Угорщини.

Про це повідомляє Hina.

Пленкович зауважив, що Хорватія та її нафтопровідний оператор JANAF готові постачати сировину Угорщині та Словаччині.

«Учора я направив листа прем’єр-міністрам Угорщини Віктору Орбану і Словаччини Роберту Фіцо, а також голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, в якому висловив готовність Хорватії і JANAF забезпечити транспортування … в обсязі понад 14 мільйонів тонн. JANAF готова вести переговори з MOL (угорська енергетична компанія, — ред.) про транспортування і забезпечення енергетичної безпеки», — сказав він на засіданні кабінету міністрів.

Зазначено, що постачання можна вести через нафтопровід, який зʼєднує термінал порту Омішаль на хорватському острові Крк в Адріатичному морі з угорською територією.