Вчителям не варто очікувати на підвищення зарплати – міністр

Понад 70% державного бюджету України витрачається на оборону, тому підвищення заробітних плат вчителям поки що не можливе.

Про це заявив міністр освіти Оксен Лісовий, повідомляє “Укрінформ”.

“Це дуже болісна проблема… Ми всі розуміємо, що нам дуже важко залучати молодь до викладання в закладах загальносередньої, позашкільної, профтехосвіти тощо. Ми розробили певну концепцію підвищення заробітної плати, в кінцевих положеннях закону про освіту передбачено підвищення окладів до трьох мінімальних заробітних плат. Ми розуміємо, що означає гідний рівень зарплати, у тому числі і щоб спонукати вчителя до саморозвитку та професійного зростання. Але на сьогодні маємо критичну ситуацію в бюджеті, вона надто складна”, – сказав очільник МОН.

Лісовий наголосив, що понад 70% держбюджету витрачається на оборону, але коли закінчиться війна, то буде змога реалізувати цю концепцію у першу чергу.

“Нам треба протриматися. Бо позиція Президента України, і ми її всі розділяємо, що освіта є пріоритетом №1 після оборони. Захистимо країну, відіб’ємо ворога – і переводимо освіту в пріоритет №1”, – підсумував міністр.