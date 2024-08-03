Екскерівник колонії на Полтавщині, де виявили факти катувань, отримав 400 тис. грн виплат при звільненні

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, в липні 2023 року під час проведення службового розслідування щодо діяльності колонії, не чекаючи остаточних висновків, начальнику установили погодили звільнення за власним бажанням.

Разом з тим йому виплатили премій 400% до посадового окладу «за особливі досягнення в роботі» та інші грошові виплати на загальну суму майже 400 тис. грн.

Крім того, у грудні 2023 року екскерівник виправної колонії спромігся отримати рішення про встановлення йому максимального рівня пенсії.

Лубінець зазначив, що раніше він ініціював вивчення службової документації про діяльність установи в Департаменті з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту України. Одночасно з цим, Міністерство розпочало проведення службового розслідування за фактами катувань та вимагання майна засуджених в даній колонії.