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Іран арештував десятки людей після вбивства ватажка ХАМАС Ганії

Про це повідомляє New York Times із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що серед затриманих є високопоставлені офіцери розвідки, військові та штабні працівники у військовому пансіонаті в Тегерані.

За словами двох іранських чиновників, спеціалізований розвідувальний підрозділ з питань шпигунства Корпусу вартових революції займається розслідуванням та шукає підозрюваних у вбивстві Ісмаїла Ганії.

Корпус гвардії поки не оприлюднив жодних подробиць арештів і розслідування вбивства ватажка ХАМАС, зокрема й причини. Але там, як зазначається, пообіцяли сувору помсту.

«Інтенсивність і розмах розслідування, проведеного гвардійцями, показує, наскільки це вбивство шокувало і сколихнуло керівництво країни», — йдеться у повідомленні.

3 августа, 2024 | Category: Израиль, Новини українською, Новости

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