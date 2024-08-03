Іран арештував десятки людей після вбивства ватажка ХАМАС Ганії

Про це повідомляє New York Times із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що серед затриманих є високопоставлені офіцери розвідки, військові та штабні працівники у військовому пансіонаті в Тегерані.

За словами двох іранських чиновників, спеціалізований розвідувальний підрозділ з питань шпигунства Корпусу вартових революції займається розслідуванням та шукає підозрюваних у вбивстві Ісмаїла Ганії.

Корпус гвардії поки не оприлюднив жодних подробиць арештів і розслідування вбивства ватажка ХАМАС, зокрема й причини. Але там, як зазначається, пообіцяли сувору помсту.

«Інтенсивність і розмах розслідування, проведеного гвардійцями, показує, наскільки це вбивство шокувало і сколихнуло керівництво країни», — йдеться у повідомленні.