Екскерівник колонії на Полтавщині, де виявили факти катувань, отримав 400 тис. грн виплат при звільненні Віскі: історія та сучасність » Кампанія Гарріс зібрала за липень $310 млн, що удвічі більше за кошти Трампа Кампанія віцепрезидентки США Камали Гарріс, яка офіційно має стати кандидаткою у президенти від демократів, у липні зібрала $310 млн — це вдвічі більше коштів, ніж у кампанії Дональда Трампа Про це повідомляє Politico. Відомо, що кандидат від Республіканської партії США Дональд Трамп за липень зібрав $137 млн. Згідно з даними кампаній, передвиборчі комітети, повʼязані з чинною американською віцепрезиденткою, загалом мають у розпорядженні $377 млн, коли у Трампа — $327. «Приголомшливі підсумки змінили фінансові статки демократів, фінансові переваги яких зазнали краху під керівництвом Байдена в останні місяці», — пише видання. Акцентується, що Демократична партія США зібрала понад $1 млрд під час передвиборчої кампанії, що є найшвидшим в історії у порівнянні з попередніми президентськими виборами.