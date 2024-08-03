Сили оборони вночі вдарили по аеродрому «Морозовськ» у Ростовській області

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони завдали удару по аеродрому «Морозовськ», а саме по складах з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби.

«Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється. Завдання було виконано силами і засобами Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними Силами України», — йдеться у повідомленні.

Також Сили оборони атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Білгородській, Курській та Ростовській областях. Унаслідок цього сталося загоряння щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами.

Крім цього, як повідомляють «Українська правда«, «РБК-Україна» та «24 канал» із посиланням на власні джерела, українські дрони атакували нафтобазу «Губкінська» в Білгородській області.

Раніше губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков повідомляв, що безпілотники атакували нафтобазу. Унаслідок вибуху сталося загоряння одного з резервуарів.