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Сили оборони вночі вдарили по аеродрому «Морозовськ» у Ростовській області

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони завдали удару по аеродрому «Морозовськ», а саме по складах з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби.

«Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється. Завдання було виконано силами і засобами Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними Силами України», — йдеться у повідомленні.

Також Сили оборони атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Білгородській, Курській та Ростовській областях. Унаслідок цього сталося загоряння щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами.

Крім цього, як повідомляють «Українська правда«, «РБК-Україна» та «24 канал» із посиланням на власні джерела, українські дрони атакували нафтобазу «Губкінська» в Білгородській області.

Раніше губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков повідомляв, що безпілотники атакували нафтобазу. Унаслідок вибуху сталося загоряння одного з резервуарів.

3 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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