У Лондоні висунули звинувачення у підпалі українського майна ще двом британцям, які могли діяти в інтересах Росії

Ще двох британських громадян звинуватили в підпалі майна української компанії в Лондоні, що стався в березні, і який пов’язують з Росією, повідомляє в суботу Reuters, посилаючись на британську поліцію.

22-річний Джейкім Барінгтон Роуз і 19-річний Угніус Асмена були звинувачені в підпалі за обтяжуючих обставин, у рамках розслідування підпалу. Столична поліція Лондона заявила, що Роуз також звинуватили за двома пунктами у зберіганні вогнепальної зброї.

Як повідомляв Голос Америки, у квітні поліція висунула звинувачення 20-річному громадянину Великої Британії Ділану Ерлу, та ще чотирьом особам, пов’язаним з цим інцидентом.

За повідомленнями ЗМІ, Ерл був пов’язаний з найманцями компанії “Вагнер”, яку в Британії визнано терористичною, та діяв в інтересах Росії.

Його звинуватили в організації та оплаті підпалу двох приміщень у промисловій зоні у східному Лондоні 20 березня, для ліквідації якого знадобилося 60 пожежників.

Тоді, згідно з протоколами суду, британська влада звинуватила цю групу в причетності до нападу, в тому числі у злочинах згідно з Законом про національну безпеку через «діяльність, яка може принести користь Росії».

У травні речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що британські звинувачення в причетності Росії до нападу є абсурдними та провокаційними.

Раніше Голос Америки повідомляв, що останніми місяцями Європою прокотилася серія підпалів, які влада у Великій Британії, Латвії, Польщі, Чехії, Франції та Німеччині пов’язує з навмисними діями Москви.

Виступаючи на нещодавньому саміті НАТО у Вашингтоні, державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що альянс готує плани й програми протидії гібридним загрозам Росії та інших країн.

«Той факт, що ми бачили напади в останні місяці, підпали, диверсії, спроби вбивства, неправдиву інформацію, дезінформацію, кіберзагрози… це не поодинокі випадки, це частина навмисної стратегії Росії, спрямованої на підрив нашої безпеки та згуртованості альянсу», – сказав Блінкен.

Тим часом масштабна серія актів саботажу вночі 26 липня майже паралізувала рух на кількох ключових напрямках високошвидкісної залізничної мережі Франції, зокрема навколо Парижа, менш ніж за добу до початку церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор в центрі французької столиці.

Згідно з інформацією французької державної залізничної компанії SNCF, зловмисники здійснили декілька підпалів у стратегічних місцях на лініях, що з’єднують Париж із заходом, північчю та сходом країни.

Як повідомляли ЗМІ, посилаючись на французькі спецслужби, вони вважають, що метод підпалу, який застосували цього разу, може нагадувати минулі акти саботажу, вчинені лівими радикалами.

Днем раніше російський розслідувальний проєкт The Insider повідомив, що французькі спецслужби заарештували російського кухаря, завербованого російськими спецслужбами для провокацій на Олімпійських іграх у Франції.

Популярний учасник телешоу Кирило Грязнов, який виступав у кулінарних програмах, проговорився у п’яній розмові про свої плани. Журналісти The Insider повідомили, що їм вдалося підтвердити його зв’язки з офіцерами ФСБ та ГРУ, а французькі спецслужби повідомили, що знайшли при ньому докази, що дозволили звинуватити його в шпигунстві.